La société indienne, Samta Group, vient d'annoncer son intention d'investir au Maroc 100 millions de dollars au cours des 5 prochaines années dans le domaine des mines.

«Nous nous engageons à investir plus de 100 millions de dollars au cours des 5 prochaines années dans le développement des activités d'exploitation minière et de traitement des minéraux au Maroc. Nous visons à être un partenaire dans l'amélioration du bien-être économique global en mettant l'accent sur la durabilité et la transparence», a déclaré le patron du groupe Samta, Purushottam Agrawal, cité dans un communiqué daté du 7 décembre 2021.

Alors que «le groupe étend sa présence commerciale en Afrique, le Maroc devient un choix naturel en raison de l'atmosphère propice aux affaires ainsi que des processus d'approbation clairs et rapides», a-t-il ajouté.

Revenant sur les circonstances qui l’ont amené à prendre cette décision, le groupe Samta, dont le siège est situé à Mumbai, explique qu’il «a fallu que notre équipe se rende une seule fois au Maroc et rencontre l'Agence marocaine pour l'investissement et le développement des exportations (AMDIE) entre autres, à l'initiative de l'ambassade du Royaume du Maroc à New Delhi, pour nous décider d’investir dans ce pays».

«Nous étions extrêmement heureux d'avoir une rencontre avec l'ambassadeur du Maroc en Inde et la délégation de l’AMDIE, à l'occasion du road show 'Morocco Now' en Inde, au cours duquel nous avons réaffirmé notre engagement par la nomination effective, il y a quelques jours, de notre représentant au Maroc», a ajouté le groupe indien.

Et de conclure: «nous espérons avoir une relation de longue date avec le Maroc et élargir et diversifier notre investissement à l'avenir».