Kiosque360. La filiale du groupe CDG dévoile une nouvelle offre dédiée aux activités de commerce ou de services. Baptisée «Services Plus», cette nouvelle offre vise, entre autres, à répondre aux besoins des entreprises implantées dans les parcs de MEDZ. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

MEDZ ajoute un nouveau service à sa panoplie d’offres, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce mardi 6 septembre. Le quotidien nous apprend, en effet, que l’entreprise vient de dévoiler «Services plus», une nouvelle offre essentiellement dédiée aux activités de commerce et de services. «Cette offre vient répondre à la fois aux besoins des entreprises implantées dans nos parcs en leur proposant des services in situ et à ceux des opérateurs en quête d’opportunités d’affaires dans un environnement compétitif», explique le management de l’entreprise.

L’offre a également comme objectif de consolider les écosystèmes industriels développés dans ces parcs par une intégration des chaînes de valeur et l’émergence d’activités et de prestations de services créatrices de valeurs et d’emplois. Elle englobe des bureaux spacieux et modulables en location, des locaux commerciaux réservés à diverses activités en location et des lots de terrains pour services et activités tertiaires idéalement situés à la vente.

«En plus, MEDZ assure les prestations de facility management au niveau de tous ses parcs, par le biais d’une entité dédiée, afin d’offrir un cadre de travail professionnel. Pour ce qui est de la deuxième composante de ladite offre, on notera que les locaux commerciaux proposés par MEDZ sont logés principalement au rez-de-chaussée des bâtiments d’accueil, pour une meilleure accessibilité». Ces bâtiments, qui abritent aussi les équipes en charge de la gestion des parcs, ont pour vocation de créer un lieu de vie et d’animation au service des entreprises installées. En termes de superficies, les surfaces mises à disposition vont d’environ 20 à 600 m², selon le parc, et sont destinées à diverses activités telles que la restauration, les services bancaires et de transfert d’argent, la messagerie, les services de santé, le commerce de détail ou encore les supérettes.

Aujourd’hui Le Maroc indique aussi que la troisième composante de «Service plus» inclut des lots de terrain pour activités tertiaires et de commerce positionnés en façade, au niveau des artères principales des parcs et/ou d’ilots centraux, afin d’offrir une grande visibilité à ce type d’activité.

Pour rappel, MEDZ (filiale du Groupe CDG) a été créée en 2002 pour accompagner la politique touristique de l’Etat. Elle dispose dans son actif de 15 zones industrielles (dont 5 zones d’accélération industrielle), 5 zones touristiques, 4 zones offshoring, 400.000 m2 de bureaux world class et 2.000 hectares aménagés.