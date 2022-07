© Copyright : DR

Après un sérieux relifting, la branche tourisme de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) lance un appel d’offres ouvert pour le lancement d’un premier lot de travaux d’extension du Club Med Palmeraie de Marrakech. L’ouverture des plis aura lieu le mercredi 27 juillet prochain.

Le temps est aux grands travaux pour l’emblématique Club Med Palmeraie de Marrakech. Après la rénovation qu’ont subie nombre de ses composantes, le resort s’apprête à accueillir un véritable chantier d’extension. La filiale spécialisée dans le tourisme du groupe CDG, Madaëf vient de lancer un appel d’offres ouvert d’un premier lot dans ce but. L’ouverture des plis aura lieu le mercredi 27 juillet prochain.

Ouvert en 2004, le Club Med Palmeraie de Marrakech entend renforcer sa cible orientée vers les familles, afin de mieux répondre aux attentes d’une clientèle internationale, dans le segment du luxe, et suivre ainsi la montée en gamme du groupe Club Med dans le monde.

Cette extension entre d’ailleurs dans le cadre d'un partenariat conclu en octobre 2020 entre le groupe et la filiale de la CDG. Objectif: augmenter la capacité d’accueil du village de vacances à 350 chambres, notamment par la création de 66 chambres supplémentaires.

Une piscine chauffée avec jets d’eau et un bar sont également prévus, en plus de l’aménagement d’un baby club, mais aussi de six ksars et des logements pour le personnel. La durée des travaux est estimée à 7 mois.

Ces travaux font suite à une première phase ayant porté sur la rénovation de 60 suites et des parties communes de l’espace Le Riad Club Med Exclusive Collection. D’autres projets suivront. Le tout devra nécessiter une enveloppe budgétaire de 274 millions de dirhams.