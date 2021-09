© Copyright : MAP

Le jugement du Tribunal de l'UE concernant le recours en annulation des décisions du Conseil européen au sujet des accords agricole et de pêche avec le Maroc, n'aura aucune répercussion immédiate sur les professionnels marocains du domaine, a soutenu, ce mercredi, Mohamed Alamouri, président de la Confédération marocaine de l'agriculture (Comader).

Le Tribunal de l'UE a annulé ce mercredi 29 septembre 2021 deux accords commerciaux entre le Maroc et l’UE, l’un portant sur les produits agricoles et l’autre sur la pêche, tout en maintenant leurs effets pendant une certaine période. "Nous allons continuer à travailler légalement avec l'Union européenne, tout en préparant la réponse à la cour d'appel pour éclaircir définitivement la confusion qui tourne autour de cette décision et régler par la même occasion nos différends", a expliqué Mohamed Alamouri, président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (Comader), dans une déclaration à la MAP.

"Economiquement parlant, le professionnel n'est absolument pas inquiet, les produits des Provinces du Sud continuent à être commercialisés, que ce soit ceux de la pêche ou de l'agriculture", a-t-il indiqué, relevant "qu'on ne peut du jour au lendemain demander à un agriculteur d'arrêter son activité dans l'immédiat".

"Plusieurs accords sont signés dans ce sens et leur arrêt direct ne peut que porter préjudice aux deux parties", a-t-il précisé.

Et de soutenir: "Le temps que le Conseil européen donne une réponse, en l'occurrence dépose un pourvoi, le professionnel marocain est tout à fait "disponible et disposé" à argumenter sur les biens-fondés d'exercer sur les Provinces du Sud, toute activité économique et sociale nécessaire au développement de cette région, par le biais du marché européen".