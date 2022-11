De g. à d.: Abderrahim Bayoudh, chef du bureau de liaison du Maroc à Tel Aviv, Yassine Laghzioui, responsable entrepreneuriat et venturing à l'UM6P, Avi Hasson, CEO de Start-Up Nation Central, et Aviva Steinberg, directrice de la diplomatie de l'innovation à la Start-Up Nation Central.

La Start-Up Nation Central, une organisation à but non lucratif qui promeut l’écosystème d’innovation israélien dans le monde, a accueilli cette semaine une délégation de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) pour promouvoir un plus grand partenariat entre les écosystèmes d’innovation des deux pays.

Dans un communiqué, la Start-Up Nation Central annonce avoir accueilli une délégation de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Objet de cette visite: la discussion de plusieurs sujets, notamment la création d'un écosystème d'innovation, le partage et le transfert des connaissances entre l'université et l'industrie, les défis en matière de capital humain et d'investissement des entreprises et comment mieux connecter les communautés de start-ups des deux pays.

Cette visite fait suite au protocole d'accord que la Start-Up Nation Central et l’UM6P ont signé à Casablanca en mai dernier, au cours de la conférence Connect to Innovate. Cité par ce communiqué, Abderrahim Bayoudh, chef du bureau de liaison du Maroc à Tel-Aviv, a souligné que «les opportunités commerciales qui existent entre l'innovation israélienne et l'écosystème commercial et universitaire au Maroc sont vastes».

Avi Hasson, PDG de Start-Up Nation Central, a indiqué qu’Israël et le Maroc étaient des partenaires naturels lorsqu'il s'agit de construire un écosystème d'innovation dans la région MENA.

«Ce partenariat et le protocole d'accord signé avec l'UM6P jettent les bases d'une aventure à double bénéfice pour nos économies communes», a-t-il expliqué.

«Le partenariat entre l'UM6P et la Startup Nation Central a été établi pour aider les deux organisations à tirer parti de l'innovation et de l'éducation pour relever des défis communs tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et l'inclusion numérique», a déclaré Yassine Laghzioui, responsable entrepreneuriat et venturing à l'UM6P.

«Au cours de cette semaine, plusieurs sujets liés au développement de l'écosystème d'innovation seront débattus, tels que le transfert de technologie et la manière d'inculquer les compétences et l'état d'esprit de l'entrepreneuriat aux étudiants et aux chercheurs», a-t-il conclu.