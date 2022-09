© Copyright : DR

Kiosque360. En août dernier, les ventes du marché de l’automobile enregistrent une croissance de 4,22%, comme l’indique l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) à travers ses dernières statistiques. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le marché de l’automobile voit ses ventes grimper de 4,22% au mois d’août 2022 par rapport à la même période en 2021, comme le dévoilent les dernières statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

«Par segment, les véhicules particuliers (VP) enregistrent 10.014 unités vendues en août 2022 contre 9.329 unités en août 2021, soit une hausse de 7,34%. Quant aux véhicules utilitaires légers (VUL), leurs ventes s’élèvent à 1.449 unités au cours du huitième mois de cette année contre 1.670 en août 2021, soit une baisse 13,23%», rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 7 septembre.

De janvier à août 2022, le marché de l’automobile a affiché un recul de 9,61% comparé à la même période de l’an dernier avec 107.007 immatriculations comptabilisées contre 118.382 durant la même période en 2021. Dans les détails, les VUL connaissent un repli de 20,38% et les VP un recul de 8,15%.

Par marque, sur les marches du podium, on retrouve Dacia, à la première place malgré une baisse de 10,14% de ses ventes par rapport à la même période en 2021, avec 26.435 unités écoulées à fin août 2022 et une part de marché de 27,6%. En deuxième et troisième position, Renault, en recul de 8,4% par rapport à la même période en 2021 avec 13.222 ventes et une part de marché de 13,8%, et Hyundai avec une augmentation de 13,19%, 9.623 VP écoulés et une part de marché de 10,05%.

Côté véhicules premium, Audi est n°1 avec 2.736 VP durant les huit premiers mois de 2022 (+7,17% par rapport à la même période de l’an dernier et une part de marché de 2,86%) suivie de BMW avec 1.866 VP (-16,02% et une part de marché de 1,95%) et Mercedes avec 1.657 VP à fin août 2022 (-5,42% et une part de marché de 1,73%).