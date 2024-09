L’ONCF requalifie son capital humain

L’Office national des chemins de fer (ONCF), conscient des défis actuels et à venir, place le développement des compétences humaines au cœur de sa stratégie. Ce projet ambitieux s’inscrit dans une volonté plus large d’améliorer l’efficacité globale de l’opérateur, tout en sensibilisant ses équipes aux meilleures pratiques de gestion et d’organisation, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi au mardi 17 septembre.

«Les objectifs de ce programme sont multiples. D’une part, il s’agit de permettre aux collaborateurs, toutes catégories confondues, de développer les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions avec une performance accrue. D’autre part, il vise à les sensibiliser aux bonnes pratiques ainsi qu’aux démarches à suivre pour organiser et gérer leurs activités avec efficacité», lit-on.

En fin de compte, le programme entend renforcer l’engagement des employés tout en améliorant leur capacité à collaborer, à innover et à s’adapter aux évolutions du secteur ferroviaire. Le secteur ferroviaire mondial connaît actuellement une transformation rapide, portée par l’essor des nouvelles technologies, la digitalisation et la nécessité de répondre aux défis climatiques.

Pour l’ONCF, ces enjeux se traduisent par une demande accrue d’agilité, de réactivité et de compétences de la part de ses collaborateurs. La montée en compétences transversales n’est donc pas seulement une réponse à des besoins immédiats, mais une anticipation des défis qui se profilent à l’horizon.

«Les équipes de l’ONCF sont déjà reconnues pour leur expertise technique, notamment dans la gestion des infrastructures ferroviaires, le transport de passagers et de marchandises et la maintenance des trains. Toutefois, le développement des soft skills leur permettra d’acquérir une capacité d’adaptation accrue face aux changements technologiques et organisationnels», lit-on encore.

Il s’agit aussi d’améliorer les processus de travail collaboratif, en stimulant l’innovation et en favorisant une prise de décision plus fluide et éclairée. Pour garantir le succès de ce programme de formation, l’ONCF adopte une approche structurée, articulée autour de plusieurs phases et adaptée aux besoins spécifiques de ses équipes.

L’accent est mis sur une personnalisation des parcours de formation, avec un ensemble de 51 thèmes couvrant des compétences variées, allant du perfectionnement des capacités de leadership à l’optimisation de la gestion du temps et des priorités.

Chaque session de formation sera conçue pour être participative et interactive, afin de garantir une appropriation rapide des nouveaux savoir-faire et savoir-être. Les groupes de participants, limités à 15 personnes par session, bénéficient ainsi d’une attention particulière, ce qui permet une meilleure individualisation des enseignements.

En parallèle, les contenus des formations sont continuellement adaptés en fonction des retours des participants et des évaluations menées tout au long du processus. L’autre spécificité du projet réside dans son volet d’accompagnement post-formation. En effet, l’ONCF prévoit de mettre en place des évaluations régulières pour mesurer l’impact réel des formations sur le terrain.