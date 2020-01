© Copyright : DR

Vendredi, une rencontre a eu lieu entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Direction générale des impôts (DGI), consacrée aux dispositions de la loi de finances 2020.

Plus de 80 entreprises ont participé à cette rencontre qui marque ainsi la première activité officielle du nouveau binôme élu à la tête de la CGEM, Chakib Alj et Mehdi Tazi, respectivement président et vice-président général.



Cette séance de communication avait pour objectif de promouvoir l'échange avec la DGI en vue de renforcer la confiance entre les opérateurs économiques, notamment les PME et l'administration fiscale, indique la CGEM dans un communiqué.

Lors de son allocution d'ouverture de cet événement, Chakib Alj a souligné que «la fiscalité est et restera un sujet central dans la quête d'un environnement des affaires favorable à l'acte d’entreprendre».



«La tournée régionale que nous avons effectué en marge de notre campagne nous a permis d'écouter les entreprises et leurs doléances portant sur la pression fiscale. Nous avons remonté ces doléances à la DGI de manière franche et empreinte de confiance», a t-il ajouté.



Pour sa part, Khalid Zazou, directeur par intérim des impôts, a affirmé que «l'administration est à l'écoute des entreprises pour renforcer la confiance et réformer continuellement la fiscalité pour une croissance économique de notre pays». Zazou a annoncé par la même occasion qu’un guide dédié aux mesures fiscales de la loi de Finances 2020 est en cours d'élaboration.