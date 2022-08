© Copyright : DR

Kiosque360. Entre les premiers semestres 2019 et 2022, le nombre d’opérations de paiement en ligne, par cartes domestiques, a été multiplié par 2,7 pour atteindre 12,3 millions et 4,6 milliards de dirhams en valeur. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé 12,8 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 4,6 milliards de dirhams durant le premier semestre de 2022. Ces opérations ont enregistré une hausse de 36% en nombre et de 21,3% en montant par rapport à la même période de l’année 2021, précise le CMI dans son récent rapport sur l’activité monétique au Maroc, relayé par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 16 août.

L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de 35,3% en nombre d’opérations, passant de 9,1 millions de transactions durant le premier semestre 2021 à 12,3 millions de transactions durant le premier semestre 2022, et de +17,6% en montant, passant de 3,6 milliards de dirhams au premier semestre 2021 à 4,2 milliards de dirhams au premier semestre 2022.

L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé de 55,7% en nombre d’opérations, passant de 308.000 transactions au premier semestre 2021 à 480.000 transactions au premier semestre2022, et a progressé de 2,2% en montant, passant de 166,8 millions de dirhams à fin juin 2021 à 337,2 millions de dirhams à fin juin 2022.

L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 96,2% en nombre de transactions et de 92,6% en montant, fait savoir le CMI. S’agissant de l’activité des commerçants et eMarchands affiliés au CMI, elle a enregistré, durant le premier semestre 2022 quelque 66,7 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 27,8 milliards de dirhams, en progression de 32,4% en nombre d’opérations et de 36,7% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

Les paiements par cartes bancaires marocaines et étrangères se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants: la grande distribution (20,6%), les hôtels (10,5%), les stations-service (9,0%), l’habillement (8,9%), les restaurants (8,7%), la santé (4,9%), les meubles & articles électriques (4,2%) et les autres secteurs (33,2%).

Pour autant, près de neuf consommateurs sur dix (85%) veulent savoir comment leurs informations personnelles seront protégées avant de payer en ligne, selon l’enquête 2022 Stay Secure, lancée par Visa et HPS Switch. Quelque 78% des consommateurs ont déclaré que la sécurité des moyens de paiement proposés sur le site web d’un commerçant était la principale raison pour laquelle ils choisissaient de payer en ligne avec leur carte plutôt qu’en espèce à la livraison.

La garantie que leurs données de paiement seront protégées (préservation de la vie privée) arrive en deuxième position (57 % des consommateurs), tandis que le prix des biens ou des services est la considération la moins importante (21%) pour le choix du mode de paiement, ajoute la même source.