Kiosque360. Capitalisant sur une reprise sans précédent du secteur, l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) voit grand et s’arme d’une nouvelle stratégie. Objectif: fédérer les acteurs et pérenniser les acquis. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

L’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) a une nouvelle feuille de route. Étalée sur la période 2022-2025, cette nouvelle vision entend capitaliser sur la reprise que connaît le secteur. Elle a été présentée à l’occasion de l’assemblé générale de l’association, tenue mercredi à Casablanca, lit-on dans le quotidien Les Inspirations Eco.

«Fédérer l’ensemble des acteurs du secteur autour d’une vision commune est érigé en priorité par l’AMITH, qui s’attèlera à consolider sa position de partenaire fiable et crédible, lequel assure pleinement son rôle représentatif, consultatif et d’appui du secteur», résume le quotidien, citant l’association.

La mission de l’AMITH se décline en sept axes qui composent la feuille de route 2022-2025. Il s’agit de la transformation du rôle de l’Association, du soutien des entreprises pour l’accès aux marchés, du renforcement de la compétitivité du secteur amont et de la promotion du Made in Morocco pour la reconquête du marché local. A cela s’ajoutent la modernisation et l’industrie 4.0, l’industrie verte et l’intégration du Grand Sud.

Pour l’axe 1 relatif à la transformation du rôle de l’AMITH, l’objectif dévoilé est la consolidation des relations institutionnelles, le renforcement de la position et de la notoriété de l’AMITH, l’adoption du découpage régional territorial et la définition des rôles et périmètres des délégations régionales, explique l’association, pour plus de proximité et un meilleur service rendu aux membres.

Pour l’AMITH, le textile marocain traverse un moment historique et le secteur se structure en conséquence. «Les grands industriels du pays ont proposé des membres engagés pour les représenter au conseil d’administration, adhérent à ce programme dont l’objectif est la création du textile de demain, tenant compte de la durabilité et de la création d’emplois», apprend-on.



Les priorités de l’AMITH pour le mandat 2022-2025 ont trait à la consolidation des acquis, tout en saisissant les opportunités qui s’offrent à l’international et sur le marché local, selon la même source. «Il faudra donc répondre aux attentes des consommateurs marocains et internationaux, et aux exigences de la commande publique. L’AMITH s’aligne totalement sur la position gouvernementale en ce qui concerne la préférence nationale en matière de commande publique», souligne l’association professionnelle.