Kiosque360. Mise en place d’outils de maîtrise médicalisée des dépenses, parachèvement des travaux relatifs au renouvellement et à la mise en œuvre de nouvelles conventions nationales… Les chantiers de l’Agence sont nombreux.

L’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) a tenu la 22ème session de son conseil d’administration relatif à l’AMO sous la présidence de Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé, nous apprend Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 24 février.

Les membres du conseil ont procédé à l’examen du projet de budget triennal de l’ANAM 2020-2022 et du plan d’action de l’agence, ainsi que de son budget pour l’année 2020.

Plusieurs projets structurants sont programmés par l’ANAM durant 2020. Parmi ces projets, figurent la mise en place d’outils de maîtrise médicalisée des dépenses, le parachèvement des travaux relatifs au renouvellement et à la mise en œuvre de nouvelles conventions nationales entre les organismes gestionnaires et les Centres hospitalo-universitaires, les hôpitaux relevant de l’Etat, les biologistes privés, les médecins dentistes privés et les pharmaciens d’officine. Lors du conseil d’administration, le directeur général de l’ANAM, Dr Khalid Lahlou, a présenté les chiffres phares du rapport annuel global de l’AMO au titre de l’exercice 2018. Le rapport fait état d’une population couverte de l’ordre de 10,1 millions de bénéficiaires. A fin 2018, les ressources de l’AMO ont été estimées à 12,37 milliards de dirhams de cotisations et contributions.

Quant aux dépenses, destinées à 31,5% aux médicaments, elles se sont chiffrées à 8,9 milliards de dirhams. Il est à noter que 3,2% de la population couverte est atteinte d’ALD. Celle-ci consomme à elle seule 51,5% des dépenses. Le DG de l’ANAM a également fait savoir qu’à fin 2018, les deux régimes, à savoir la CNSS et la CNOPS, ont enregistré un excédent d’exploitation cumulé qui a atteint 36,07 milliards de dirhams, soit 29,05 milliards de dirhams à la CNSS contre 7,02 milliards de dirhams à la CNOPS. L’évolution annuelle moyenne de la population couverte par l’AMO est de 4,6 % pour la période 2013 -2018. Durant la même période, les recettes de l’AMO ont enregistré une augmentation annuelle moyenne de 7,5%, contre 10,5% pour les dépenses de l’AMO.