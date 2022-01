© Copyright : DR

Kiosque360. Durant les cinq dernières années, les importations espagnoles des fruits et légumes marocains ont progressé de 30%, grâce à dix produits phares, notamment la pastèque, la tomate, les agrumes et le raisin...Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ÉCO

En 5 ans, les importations espagnoles de fruits et légumes en provenance du Maroc, réalisées entre janvier et octobre ont bondi de 30%. C’est ce que rapporte Les Inspirations ÉCO, dans son édition du 18 janvier se basant sur les statistiques d'Hortoinfo.

Le journal assure que la progression a observé la même tendance haussière en valeur (+35,65%). Concrètement, le royaume ibérique a importé du Maroc, au titre des dix premiers mois de 2021 l’équivalent de 437.670 tonnes, soit 666,79 millions d'euros, en valeur (1,52 €/kg).

Parmi les produits les plus prisés, il y a la pastèque, à hauteur de 90.690 tonnes importés avec une valeur en hausse de 47,2 % durant les cinq dernières années, à près de 52,39 millions d'euros, avec un prix moyen de l’ordre de 0,58 €/kg. De quoi faire du pays le premier fournisseur de pastèques de l’Espagne.

Le quotidien note également une augmentation importante des exportations de l’avocat et du kiwi. Il assure que la tomate demeure le second produit importé par l’Espagne. Il évoque des volumes avoisinant les 58.960 tonnes pour une valeur de 62,98 millions d'euros, alors que le prix moyen a été de 1,07 €/kg.

Plus globalement, le quotidien rappelle que la commission européenne (CE) s’est engagée, dans le cadre son habituel rapport sur les perspectives à court terme des marchés agricoles relevant de l’Union Européenne, à ce que le marché communautaire européen importe l’équivalent de 664.000 tonnes de tomates fraîches en 2021. Ceci dit, le journal précise que les prévisions par l’UE font étar de «la baisse de la production de tomates fraîches de 2% en 2021, représentant une baisse de 5% sur les cinq dernières années, en raison du recul de 10% de la production en Espagne, principal producteur de tomates de l’UE». Le Maroc gagne ainsi chaque année des parts de marché à l’Espagne et aux Pays Bas sur le marché communautaire européen de la tomate fraîche.

Le journal parle aussi de la réexpédition de produits marocains frais vers d’autres pays de l’UE comme le poivron, l'orange et la mandarine… Il affirme à ce titre que le poivron se classe en troisième place dans ce palmarès, avec un volume exporté de l’ordre de 57.760 tonnes, pour une valeur de l’ordre de 51,08 millions d'euros et un prix moyen de 0,88 €/kg. L'orange est en quatrième position avec de 19.890 tonnes exportés pour un montant de 11,43 millions d'euros et un prix moyen de l’ordre de 0,57 €/kg. La mandarine est dans le top 5 avec 10.980 tonnes, totalisant 10,51 millions d'euros, soit 0,96 €/kg.