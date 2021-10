© Copyright : DR

Kiosque360. Les recettes ordinaires des collectivités territoriales continuent de chuter. Parallèlement, les dépenses d’investissement connaissent un recul historique

Dans son édition du 7 octobre, Les Inspirations ECO, qui se base sur le dernier bulletin mensuel de la Trésorerie générale, annonce «une baisse des recettes ordinaires de 13,6% provenant essentiellement de la diminution du produit des impôts directs qui sont transférés aux collectivités territoriales».

Il précise: «ce sont les recettes de l’IS et de l’IR qui ont été jusqu’à présent les rubriques les plus déficitaires du budget des collectivités territoriales, notamment lors des deux premiers mois de cette année (janvier-février) durant laquelle la diminution a été de l’ordre de 29,8%, en raison de l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) à fin février 2021». A la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH.

Le produit de la TVA suit la même tendance avec -46%, au même titre que d’autres taxes indirectes. Le quotidien soutient que «les recettes fiscales transférées par l’Etat aux collectivités territoriales dans le produit de la TVA et la part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d'assurance représentent plus de 56,7% des recettes globales des collectivités territoriales».

Ceci dit, le journal relève que l’exécution des budgets des collectivités territoriales fait ressortir un solde ordinaire positif de près de 2 MMDH qui est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restants de l’année 2021».

Sur le même registre, le quotidien affirme que les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales, au titre de l’année 2021 et des années antérieures, dégagent un solde positif de l’ordre de 43,5 MMDH destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Les Inspirations ECO rapporte que les dépenses d’investissement ont chuté de 86,2%, passant de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021.