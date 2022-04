© Copyright : DR

Kiosque360. Alors que le Maroc a souffert d’une sécheresse ardue, le secteur des produits alimentaires et agricoles a enregistré des performances appréciables à l’export. Cet article est une revue de presse de l'hebdomadaire La Vie Éco.

Il est indéniable que la campagne agricole 2021-2022 se déroule dans des conditions climatiques difficiles. Le retard des pluies a engendré la pire sécheresse des trente dernières années, comme l’affirmait le ministre de l’Agriculture lui-même. Pourtant, à l’export, le secteur des produits alimentaires et agricoles a enregistré des performances appréciables, relève La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire.

Ainsi, du 1er septembre 2021 à fin février 2022, les exportations des produits maraîchers ont atteint 773 000 tonnes, en accroissement de 18% par rapport à la même période de la campagne précédente, souligne l’hebdomadaire. Idem pour les agrumes, dont les ventes à l’étranger ont augmenté de 37% à fin février, soit 566 000 tonnes. Une année auparavant, le volume des agrumes vendus ne dépassait pas 412 000 tonnes.

Cette tendance se confirme également pour les produits agricoles transformés (hors sucre et ses préparations). A fin 2021, leurs exportations ont atteint 525 000 tonnes, soit une hausse de 14%. En valeur, ce sont 12 milliards de dirhams à fin 2021, soit une amélioration de 20%. Les deux premiers mois de 2022% n’ont pas changé la donne. L’hebdomadaire relève ainsi une hausse de 11% en volume et de 43% de valeur à fin février 2022.

Selon la Direction des études et prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des finances, les exportations du secteur de l’agriculture et agroalimentaire se sont renforcées pour le seul mois de janvier. En valeur, ce renforcement est de l’ordre de 8,4% incorporant une hausse de la valeur des expéditions de l’industrie alimentaire de 36,2% (après une baisse de 13,5% un an auparavant).

Toujours selon la même source, un regain d’optimisme s’affiche tant au niveau de la situation des barrages que de celle des cultures printanières notamment, suite aux dernières pluies. Le cumul pluviométrique moyen national durant le mois de mars a atteint 60 mm, soit une hausse de 46% par rapport à la moyenne des 30 ans (41 mm) et de 52% par rapport à la campagne précédente (39 mm).