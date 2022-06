© Copyright : DR

Kiosque360. A fin avril 2022, le dernier baromètre de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) comptabilise 2.636 entreprises radiées et 5.323 nouvelles entreprises créées. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

2.636 entreprises radiées à fin avril 2022 contre 2.272 entreprises dissolues à fin avril 2021. Le nombre de sociétés disparues augmente d’une année sur l’autre, d’après le dernier baromètre de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 9 juin.

Par régions, Casablanca-Settat enregistre le plus fort taux d’entreprises radiées: 32,2%. Elle est suivie de Marrakech-Safi (17,4%), Rabat-Salé-Kénitra (14,6%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11%), Fès-Meknès (7,8%), Souss-Massa (6,1%), l’Oriental (5,6%), Béni Mellal-Kénitra (1,9%), Drâa-Tafilalet (1,6%), Laâyoune-Sakia El Hamra (0,8%) Guelmim-Oued Noun (0,6%) et de Dakhla-Oued Ed Dahab (0,2%).

Par secteurs, le commerce est le domaine d’activité le plus touché avec 29,7%. Le secteur du BTP et activités immobilières enregistre, quant à lui, 21,7% des radiations, les industries affichent 6,9%, les hôtels et restaurants pas moins de 6,1%, ou encore les transports 5,1%.

Autre indication: la durée d’activité. 31% des entreprises radiées ont entre 2 et 5 années d’activités, 30,6% entre 5 et 10 ans, 20,8% entre 10 et 20 ans et 13,04% entre 0 et 2 ans. D’après le baromètre de l’OMPIC, le rythme des créations d’entreprises est plus lente. Ainsi, à fin avril 2022, 5.323 nouvelles entreprises personnes morales ont été lancées contre 7.114 à la même période l’an passé. 2.430 entreprises personnes physiques à fin avril 2022 contre 3.059 à la même période de l’année précédente, le journal précisant que ces chiffres correspondent aux immatriculations d’entreprises et ce en dépit de leur statut juridique.

Au titre des quatre premiers mois de l’année, le nombre de créations d'entreprises se situe ainsi à 32.510 entités dont 22.819 entreprises personnes morales et 9.691 entreprises personnes physiques. Parmi les secteurs d’activités de ces sociétés, le commerce (35,86%), le BTP et activités immobilières (18,63%), les services divers (17,28%) et les transports (9,21%).