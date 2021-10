© Copyright : DR

Kiosque360. Après une hausse de +3,7% au deuxième trimestre, les crédits bancaires ont enregistré une amélioration de 4% au troisième trimestre, révèle Bank Al-Maghrib dans son rapport sur les statistiques monétaires. Les détails.

Les crédits bancaires poursuivent leur trend haussier. D’après la publication de Bank Al-Maghrib sur les statistiques monétaires, les crédits bancaires connaissent une progression de 4% au troisième trimestre après une amélioration de 3,7% au deuxième trimestre, rapporte Aujourd’hui le Maroc qui, dans son édition de ce 1er novembre, précise que l’encours des crédits bancaires s’établit à 982,77 milliards de dirhams, soit +37,53 milliards de dirhams comparé aux prêts alloués à fin septembre 2020.

Dans son rapport, Bank Al-Maghrib observe une progression de 3,4% pour les crédits immobiliers, leur encours atteignant les 288,71 milliards de dirhams à fin septembre 2021. Dans le détail, ce sont 230,91 milliards de dirhams de crédits à l’habitat (+6%) et 52,4 milliards de dirhams de crédits alloués aux promoteurs immobiliers (-10,8%).

Les crédits à l’équipement sont, pour leur part, en repli de 2,7% à fin septembre, soit 4,7 milliards de dirhams en moins par rapport à la même période l’année passée, revenant ainsi à 175,45 milliards de dirhams. Les crédits à la consommation sont, quant à eux, en hausse de 1,2%, leur encours s’élevant à 55,64 milliards de dirhams à fin septembre.

Du côté des crédits alloués au secteur non financier, c’est une amélioration de 4,1% qui est enregistrée. Le journal indique que les crédits contractés par le secteur public affichent une stagnation se situant autour de 75,25 milliards de dirhams, et que les sociétés non financières privées ont contracté des prêts de l’ordre de 407,97 milliards de dirhams (+4,3%).

Pour ce qui est du secteur privé, l’encours accordé s’élève à 772,53 milliards de dirhams (+4,5%) à fin septembre 2021. Pour leur part, les crédits accordés aux ménages se sont consolidés de 16,42 milliards de dirhams, atteignant les 364,55 milliards de dirhams à fin septembre 2021.

Concernant le financement participatif, les crédits alloués connaissent une montée en flèche de +52,4%, s’établissant ainsi à 18,05 milliards de dirhams. Le financement participatif à l’immobilier grimpe notamment à 15,4 milliards de dirhams, soit une progression de 5,3 milliards de dirhams (+52,5%).