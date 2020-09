© Copyright : DR

Kiosque360. Les pressions sur l’euro se fortifient suite à la seconde vague de Covid-19 et des indices des directeurs d’achats décevants en zone euro. De l’autre côté, le dollar se prote comme un charme profitant de son statut de devise refuge.

On n’arrête plus l’ascension du dollar. Dans son édition en ligne, Capital constate que le billet vert «a regagné beaucoup de terrain face aux autres principales devises, dont l’euro, depuis la mi-septembre». Cela est dû, selon le magazine à «l’excès de ventes du dollar qui a déclenché un fort basculement de la monnaie des Etats-Unis la semaine dernière». A cela s’ajoutent, «la hausse de l’aversion au risque (le billet vert est considéré comme une devise refuge), la chute des marchés actions et l’aggravation des chiffres du Covid-19 en Europe qui ont constitué le contexte idéal pour une importante hausse du dollar».

Le mensuel économique relève que «seule la livre turque a résisté face au dollar» affirmant que «le résultat de l’élection présidentielle américaine de novembre, en particulier la possibilité d’une élection contestée, constitue néanmoins un aléa». En attendant, le rapport de septembre sur le marché du travail aux Etats-Unis et les estimations flash de l’inflation dans la zone euro vont être particulièrement scrutés. Ils seront publiés vendredi. Entre temps, l’attention sera portée sur les «chiffres quotidiens de la contagion dans les principaux pays européens pour voir si la deuxième vague commence à déferler».

En Europe, la situation est moins reluisante. «Les PMI (indices des directeurs d’achats) décevants de l’activité commerciale pour le mois de septembre alimentent le pessimisme sur les perspectives de l’Union monétaire», écrit Capital. Et pour ne pas arranger les choses «l’excès de paris spéculatifs sur l’euro ne s’est pas encore dissipé de manière significative». Ce qui pourrait se traduire par quelques difficultés pour la monnaie unique».