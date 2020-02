© Copyright : DR

Avec cet équipement, la facture énergétique de cet abattoir pourra être réduite jusqu’à 35%. Ce projet a nécessité un investissement de 11,8 millions de dirhams, financés par la commune de Casablanca.

La centrale solaire photovoltaïque est composée de 4374 plaques sur une superficie exploitée de 8.487 m², d’une puissance de 1.596 KWc, permettant ainsi une économie substantielle sur la facture d’électricité annuelle et donnant l’avantage d’une autonomie partiellement indépendante du fournisseur d’électricité, précise Casa Prestations dans un communiqué.

Ce projet, qui bénéficie d’une localisation géographique adéquate et d’un ensoleillement favorable, et de la disponibilité des surfaces vacantes au sol et toitures, permet la production d’une énergie alternative propre, inépuisable et avantageuse, en cohérence avec la politique énergétique de notre pays, poursuit la même source.

L’instauration d’un système de monitoring assurera le suivi en temps réel de la production en énergie de cette centrale, la consommation interne et externe, ainsi que les conditions climatiques et la puissance du rayonnement solaire.



En 2014, le conseil communal de Casablanca avait mandaté Casablanca Prestations pour la gestion et la mise à niveau des Abattoirs de la métropole, avec comme principale orientation stratégique, la modernisation de ses équipements.