Kiosque360. Après un résultat global positif de 62,4 millions de dirhams dévoilé par la presse, la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) tient à revenir sur l’état de sa situation, son équilibre étant menacé.

Après deux années de déficit (-22,6 millions de dirhams en 2017 et -2,8 millions de dirhams en 2018), la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) a enregistré, en 2019, un résultat global positif de 62,4 millions de dirhams, comme l’avait rapporté, dans son édition de ce 8 octobre, Aujourd’hui le Maroc qui revient ce 12 octobre sur le sujet pour donner la parole à la Caisse, qui tient à apporter quelques précisions sur sa situation, semble-t-il, fragilisée.

En effet, d’une part, son taux de sinistralité a été de 47% en 2019, son taux de couverture des prestations (hors couvertures complémentaires) de 68% (contre 52% en 2006) et ses cotisations n’ont pas été revalorisées depuis 2005. Un plafond de cotisation de 400 dirhams est instauré exclusivement pour l’AMO secteur public, générant une perte annuelle de 450 millions de dirhams, relaie le journal. Autre réalité: l’envolée des prestations et des dépenses des affections de longue durée (ALD). 6,1% des assurés sont des personnes porteuses d’ALD et accaparent 50% des dépenses de soins. Par exemple, en 2019, 4.542 personnes ayant une insuffisance rénale chronique aiguë ont bénéficié de 600 millions de dirhams de prestations, tandis que 8 personnes atteintes de thrombocytémie essentielle, une maladie du sang, ont mobilisé 14 millions de dirhams. Quant au coût des médicaments, il reste élevé tout comme celui attribué à la biologie médicale et aux soins dentaires, en comparaison à d’autres pays dont la France.

D’autre part, de nouveaux facteurs risquent d’impacter l’équilibre de la CNOPS. Parmi eux, l’accueil de nouveaux bénéficiaires des cheminots (46.000) avec une charge additionnelle annuelle moyenne depuis 2016 de 43 millions de dirhams, le projet d’accueil des parents des assurés (taux de prévalence élevé d’ALD) ou encore la prise en charge des frais liés au Covid-19 (diagnostic et hospitalisation). Et, comme s'en inquiète la Caisse, aucune ressource financière supplémentaire n’a été affectée à la CNOPS pour en supporter l’impact.