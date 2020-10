© Copyright : DR

Kiosque360. Selon les dernières statistiques de l’Agence nationale des ports, le trafic portuaire est en hausse: l’activité connaît une hausse de 8% à fin septembre et une croissance de 6,9% durant les neuf premiers mois de l’année 2020. Les détails.

Le trafic portuaire se porte bien. A fin septembre, l’activité portuaire est de +8%, soit un volume de 8 millions de tonnes, d’après les dernières statistiques de l’Agence nationale des ports. Ainsi, durant les neuf premiers mois de l’année 2020, sa croissance est de l’ordre de 6,9%, soit un volume global de 70,5 millions de tonnes (MT), comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 15 octobre. Pour comparaison, au cours des neuf premiers mois de 2019, l’activité portuaire était de 65,96 MT et de 64,22 MT à fin septembre 2018.

Le top 3 des ports? Mohammedia, Casablanca et Jorf Lasfar. A eux trois, ils ont assuré le transit de 55 millions de tonnes, soit près de 78,2% du trafic à fin septembre. A la première place, le port de Jorf Lasfar avec une part de 40,9% du trafic global, 28,8 millions de tonnes et une progression de +7,4% comparé à la même période de l’an passé. La raison? La croissance des exportations des engrais (+31,1%), des importations des céréales (+57,1%), du soufre (+21,2%), de l’acide sulfurique (+21,1%) et de l’ammoniac (+21,1%), comme l’indique le journal.

A la deuxième place, le port de Casablanca avec une part de 32,4% du trafic global, 22,8 MT et une croissance de 2,2% par rapport aux neuf mois de l’année passée. L’explication? L’amélioration des importations des céréales (+34,8%), des aliments pour bétail (+11,2%) et des exportations de phosphate (+5,7%). Petit bémol: la baisse du trafic des conteneurs (5,5% en tonnage et 5,3% en EVP). Quant au port de Mohammedia, il a enregistré un volume global de trafic de 3,4 MT à fin septembre, avec un repli de 13,1% de l’activité portuaire par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2019.