Kiosque360. L’année 2022 s’annonce prometteuse pour le tourisme national et il est même en passe de retrouver ses performances d’avant pandémie. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

Le tourisme national se dirige doucement mais sûrement vers sa rémission. Après deux années délicates marquées par les restrictions liées à la pandémie du covid-19, le secteur montre en cette année 2022 des signes de rétablissement et enregistre, durant les mois de juin et juillet, des taux de récupération frôlant les 100%. «C’est le résultat des efforts déployés pour la mise à niveau de l’offre touristique et la promotion de la destination Maroc », souligne le quotidien Aujourd’hui Le Maroc dans sa parution du jeudi 25 août.

A eux seuls, les mois de juin et juillet ont enregistré un total de 3,2 millions d’arrivées de touristes, «dont 65% en juillet, avec plus de 2 millions d’arrivées», souligne le quotidien. Cette performance est d’autant plus exceptionnelle qu’elle a égalé le nombre d’arrivées enregistrés lors des mois de juin et juillet 2019, soit avant le déclenchement de la pandémie.

Ces bons résultats se répercutent sur l’ensemble des autres indicateurs, à l’instar du nombre de nuitées, qui s’est établi à 3,8 millions de nuitées pour les mois de juin et juillet 2022. La même tendance est constatée en termes de recette en devises. Celles-ci se sont élevées à un total de 27,3 milliards de dirhams durant les six premiers mois de 2022. Ce qui équivaut un taux de récupération de 81% pour cette première moitié de l’année actuelle, malgré la fermeture des frontières lors des cinq premières semaines de l’année.



Si le mois de juin représente 25% des recettes, c’est au mois de juillet que la tendance de la reprise s’est vérifiée. 1,4 millions MRE ont rejoint le Maroc en juillet 2022. Un chiffre égal à 100% du total des arrivées enregistrées au mois de juillet 2019.