Le prix de la tomate continue de flamber sur le marché marocain, au grand désespoir des petites bourses. Plusieurs facteurs expliqueraient cette tendance haussière à l’approche du mois du ramadan.

La hausse des prix n’a pas épargné les produits indispensables à la table des Marocains à l’approche du mois sacré du ramadan. Le kilogramme de tomates a atteint jusqu’à 12 dirhams ce lundi 7 mars 2022, selon les informations recueillies par Le360 dans plusieurs marchés de la capitale économique.

Interrogés par Le360, les vendeurs d’un marché de légumes, dans le quartier populaire de Derb Ghallef à Casablanca, confirment que le prix du caisson de tomate (30 kg) acheté sur le marché de gros cette semaine a atteint jusqu'à 300 dirhams, au lieu de 130 dirhams en temps normal.

Selon les vendeurs plusieurs facteurs expliquent cette hausse, qui n’est pas nouvelle et intervient chaque année durant cette période à cause de la baisse de l’offre. La hausse des prix des carburants, le retard des pluies, l’exportation et l’intermédiation seraient également derrière cette augmentation qui désespère les ménages, explique les détaillants.

A cela s’ajoute la mainmise des spéculateurs qui font flamber le prix de vente au consommateur final.