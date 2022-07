© Copyright : DR

Kiosque360. D’un montant de 12,5 milliards de dirhams, la phase d’exécution du projet du port Dakhla Atlantique a été lancée. Un méga-projet qui promet d’être une zone industrielle de premier plan. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

C’est le coup d’envoi des travaux. Le projet du port Dakhla Atlantique est dans sa phase d’exécution. La construction a été récemment lancée par le groupement marocain SGTM-Somagec Sud pour un investissement total de 12,5 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 07 juillet.

Objet d’une convention spécifique signée devant SM le Roi Mohammed VI en février 2016, le port Dakhla Atlantique est un méga-projet stratégique. L’objectif de ce site d'envergure? Développer une industrie navale et ériger la région en hub incontournable et en porte d’entrée vers le continent africain, explique le journal. Un pôle attractif pour les investisseurs locaux et étrangers, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), qui permettra de soutenir le développement économique, social et industriel des provinces du Sud, en particulier dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

Situé à 40 km au nord de la ville de Dakhla, le port Dakhla Atlantique sera ainsi doté d’une zone industrialo-logistique, d’une zone d’échange commerciale et d’une autre dédiée à la valorisation des activités de la pêche maritime. Le journal met également en avant l’importance de la voie express Tiznit-Dakhla, un pont logistique entre le Maroc et le reste des pays africains permettant de bâtir une coopération Sud-Sud agissante et de soutenir un développement économique en plein essor.

En parallèle à ce coup d’envoi, trois composantes du projet, à savoir la valorisation des ressources de la pêche maritime et la mise en place d’une zone d’accélération industrielle et d’une zone dédiée aux activités logistiques, seront également lancées.