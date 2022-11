© Copyright : DR

Kiosque360. Depuis Londres, le Maroc affirme son ambition de doubler le nombre des arrivées en provenance du Royaume-Uni d’ici 2027. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Doubler le nombre des touristes britanniques d’ici 2027. C’est l’ambition du Royaume selon la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, rapporte La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire. Intervenant en marge du salon World Travel Market à Londres, la ministre a assuré que le Maroc ambitionne de doubler le nombre des arrivées touristiques en provenance du Royaume-Uni d’ici à 2027, soit en moins de cinq ans.

Selon Ammor, le marché britannique représente près de 600.000 arrivées et plus de deux millions de nuitées par an. Un «gros marché» qui talonne l’Europe qui, avec l’Espagne et la France, demeure le principal marché émetteur vers le Maroc. Si le Maroc souhaite doubler le nombre de touristes à l’horizon 2030, cela passe nécessairement par le marché britannique.

La participation marocaine au World Travel Market est dans ce sens «extrêmement importante», selon la ministre, car elle permet à la délégation du Royaume de rencontrer les principaux tours opérateurs, les compagnies aériennes et tous les grands acteurs du secteur touristique. «Le Maroc se devait d’avoir une présence de taille, en ligne avec son potentiel», explique la ministre en marge du salon. L’objectif est clairement identifié: mettre en place des plans concrets pour permettre de doubler le nombre des arrivées touristiques au Maroc en provenance du Royaume-Uni.

Au milieu des quelque 3.500 exposants, le stand de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) fait la part belle à la destination Maroc. Une trentaine de tours opérateurs y sont représentés, ainsi que Royal Air Maroc, les conseils régionaux de tourisme et la Confédération nationale du tourisme.