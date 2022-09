© Copyright : DR

Dans un rapport publié récemment, l’Agence française de développement (AFD) a mis en avant le développement de ses activités, ces cinq dernières années, au Maroc, premier partenaire de l’Agence à l’échelle internationale. Les détails de la feuille de route 2022-2026.

Le Maroc est à ce jour le premier pays d’intervention de l’AFD dans le monde, avec un total de prêts atteignant 3,7 milliards d’euros à fin 2021, répartis entre 48 emprunteurs, dont l'Etat. Ce montant comprend un encours de prêts pour 2,1 milliards d’euros, des restes à verser au titre de conventions de prêts signées à hauteur de 1,2 milliard d’euros, et des prêts octroyés non encore signés à concurrence de 0,4 milliard d'euros, indique l’AFD dans son dernier rapport sur sa stratégie 2022-2026.

L’activité du groupe sur la période 2017-2021 a permis entre autres la formation de plus de 10.000 personnes, la réhabilitation de plus de 280 établissements scolaires primaires et secondaires dans des zones prioritaires, et des économies d’émissions de plus de 500.000 tCO2/an grâce au développement de l’énergie solaire, précise l’AFD.

Pour la période 2022-2026, la finalité de l’intervention du groupe AFD au Maroc sera de soutenir la transition vers le Nouveau modèle de développement en renforçant son adaptation au changement climatique et en contribuant à la réduction des inégalités.

«Le niveau de maturité du partenariat entre le Maroc et l’AFD a franchi un nouveau palier avec l’instauration, depuis 2018, d’un dialogue stratégique avec le Ministère des Finances marocain sur les politiques publiques, afin de contribuer à la réflexion en cours sur l’évolution du modèle de développement du pays», souligne ce rapport de l’AFD.

Selon ce document, «ce dialogue se nourrit d’études lancées par l’AFD, qui portent notamment sur l’impact du stress hydrique sur l’économie marocaine, l’impact macroéconomique de la transition énergétique, l’impact des inégalités de genre sur la croissance marocaine et l’insertion du Maroc dans la zone de libre-échange panafricaine».

Quatre objectifs stratégiques ont ainsi été retenus pour la période 2002-2026: la relance de l’investissement privé et de l’initiative entrepreneuriale à travers notamment l’internationalisation des TPE/PME dans les chaînes de valeur régionales et internationales, et le financement en PPP des grandes infrastructures et des secteurs sociaux.

Les autres objectifs stratégiques de l’AFD concernent l’inclusion socio-économique des jeunes et des femmes par le développement humain, la décarbonation de l’économie et la résilience écologique et sociale des territoires.