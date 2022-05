Relance économique: Nadia Fettah s'entretient avec le directeur général de l’AFD, Rémy Rioux

La ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, s’entretient avec le directeur général de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux, vendredi 20 mai 2022 à Rabat.

© Copyright : MAP

La relance économique et la transition bas carbone du Maroc ont été au cœur des discussions, ce vendredi 20 mai 2022 à Rabat, entre la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah et le directeur général de l’AFD, Rémy Rioux.

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah a reçu ce vendredi 20 mai 2022, à Rabat, le directeur général de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux, accompagné de l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal. Au cours de cette rencontre, Nadia Fettah et Rémy Rioux ont passé en revue les relations de coopération financière Maroc-AFD et ont discuté des perspectives de leur développement à la lumière des priorités du gouvernement marocain et des chantiers de réformes lancés par le Maroc, souligne un communiqué du ministère. Vidéo. L'AFD accorde un prêt de 33 millions d'euros pour financer la première ligne de Amalway Agadir Trambus Ils ont par ailleurs échangé au sujet du contexte de crise actuel, et des défis qu’il présente pour la relance des économies dans les deux pays, qui ne se sont pas encore complètement remises des effets de la pandémie. Satisfaite de l’exécution de la dernière programmation dont l’enveloppe a été totalement engagée, la ministre de l’Economie a remercié l’AFD pour son soutien aux efforts du Maroc pour atténuer les effets de la pandémie, précise le communiqué de la tutelle. Tramway de Casablanca: l’AFD débloque un prêt de 100 millions d’euros pour les nouvelles lignes 3 et 4 De son côté, Rémy Rioux a rappelé l’importance que présente, depuis toujours, le Maroc pour l’AFD, en signalant que l’agence suit de près les différents programmes, stratégies et initiatives lancés par le Royaume. Il est revenu en particulier sur l’intérêt que porte l’AFD à la transition bas carbone du Maroc, qui constitue un exemple de convergence des priorités entre le Maroc et l’agence. A l’issue de cet entretien, les deux parties ont souligné l’importance de la poursuite du dialogue entre les représentants des deux parties et ont réaffirmé leur volonté de nourrir davantage la dynamique positive de coopération financière et technique AFD-Maroc, conclut le communiqué du ministère de l’Economie.

Par Safae Hadri