Une circulaire de l’Administration des douanes, datée du 30 mars 2022, vient d’acter l’application d’un droit antidumping provisoire sur les importations de tapis et autres revêtements de sol en matières textiles à fabrication mécanique, originaires de Chine, d’Egypte ou de Jordanie.

La mesure consistant à imposer un droit antidumping provisoire sur les importations de tapis à fabrication mécanique, originaires de Chine, d’Egypte ou de Jordanie, prend effet à compter du 1er avril 2022.

Elle fait suite à un arrêté conjoint du ministère de l’Economie et des Finances, et de celui l’Industrie et du Commerce, publié dans le dernier numéro du Bulletin officiel.

Il s’agit d’un droit antidumping provisoire, pour une durée de 6 mois, dont le taux d’imposition varie de 9% (importations en provenance de Jordanie) à 144% (tapis originaires de Chine).

Pour rappel, en décembre 2020, le ministère de l’Industrie et du Commerce, alors dirigé par Moulay Hafid Elalamy, a ouvert une enquête antidumping sur les importations de tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, à fabrication mécanique, originaires de ces trois pays.

Ces importations faisaient l’objet d’un dumping et constituaient une menace de dommage à la production nationale.

L’ouverture de cette enquête faisait suite à une requête de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH). Le ministère a jugé que les éléments présentés sont «objectifs et suffisants» pour justifier l’ouverture d’une enquête antidumping, conformément aux dispositions de la loi 15-09 relative aux mesures de défense commerciale.



L’allégation de l’existence d'un dumping est basée sur une comparaison entre la valeur normale moyenne des tapis mécaniques dans les 3 pays et le prix à l’exportation. Il en ressort, d’après les calculs de l’AMITH, que les taux de marges de dumping sont estimés entre 16,9% et 191,6%, soit des taux très largement supérieurs au niveau minimal de 2%.

En outre, les éléments de preuve fournis par l’AMITH attestent que les importations de tapis mécaniques, originaires de Chine, d'Egypte et de Jordanie ont connu une «augmentation remarquable» par rapport à la production et la consommation nationales. Selon les statistiques de l’Office des changes, ces importations ont connu une hausse de l’ordre de pas moins de 124% durant la période 2017-2019.

D’après les textiliens marocains, les importations des tapis mécaniques originaires de Chine, d'Egypte et de Jordanie ont eu des effets «négatifs» sur les prix de vente au Maroc de tapis nationaux similaires.

En effet, face à la concurrence féroce de ces trois pays, qui affichent des prix de ventes jusqu’à 39% plus bas que les prix pratiqués au Maroc, les producteurs nationaux ont été contraints de s’aligner sur ces prix. Cependant, note l’AMITH, une telle baisse forcée des prix ne permet pas à la branche de la production nationale de réaliser des marges bénéficiaires, nécessaires à sa survie.

De même, ces importations causent, toujours selon l’AMITH, une sérieuse menace de détérioration de la situation économique de la branche de production nationale des tapis mécaniques.