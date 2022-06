© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Trois ministres, deux Marocains et un Tunisien, ainsi que plusieurs représentants du monde économique du Maroc et d’Afrique, ont ouvert, ce mardi 7 juin 2022 à Rabat, une conférence régionale pour l’Afrique du Nord sous le thème: «Le futur de l’emploi et le rôle de l’entrepreneuriat et des TPME», après la période de la pandémie de Covid-19.

L’objectif de cette conférence est d’offrir un espace d’échanges pour faire le point sur les défis auxquels sont confrontés les travailleurs, les entrepreneurs et les TPME au lendemain de la pandémie, et de définir une feuille de route générale pour «accélérer la reprise, en créant des opportunités d’investissement et d’entrepreneuriat».

Ce mardi, les conférenciers étaient nombreux. On a relevé la participation notamment de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, ainsi que le ministre tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi.

Côté Banque africaine de développement (BAD), c’est la vice-présidente du développement régional, Yacine Fal qui a contribué au débat, en présentant trois projets financés par la BAD au profit de trois jeunes entrepreneurs en Tunisie, en Egypte et au Maroc.

Outre la séance inaugurale, la conférence, qui se tient les 7 et 8 juin, a programmé quatre panels dont deux ont porté sur le rôle des secteurs public et privé dans la promotion des investissements et sur les enseignements tirés des programmes d’entrepreneuriat.

La conférence clôtura ses débats mardi par l’adoption d’une déclaration politique pour la région. Celle-ci portera sur des éléments clés d’une stratégie générale visant à créer des emplois de qualité en facilitant l’émergence d’opportunités entrepreneuriales et mobilisant les investissements privés pour soutenir l’expansion des TPME.

Lors de la conférence, le wali Mohamed Derdouri, coordinateur au ministère de l’Intérieur de l’INDH (Initiative nationale du développement humain), a présenté une série de projets mis en œuvre au profit des jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, depuis la création de ce programme en 2005. Lors de la 3e phase de l’INDH, qui vient de fêter ses 17 ans, quelque 20.000 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement pour lancer leurs projets.