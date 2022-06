La vice-présidente en charge du développement régional, de l’intégration régionale et de la prestation de services de la Banque africaine de développement (BAD), Yacine Fal.

Dans un communiqué, la Banque africaine de développement (BAD) annonce que sa vice-présidente en charge du développement régional, de l’intégration régionale et de la prestation de services, Yacine Fal, sera en visite de travail au Maroc du 6 au 14 juin.

Elle s’entretiendra avec des membres du gouvernement, notamment Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des finances, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, ainsi que Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

La vice-présidente de la BAD prendra également part aux travaux de la conférence régionale qui se tiendra les 7 et 8 juin à Rabat sous le thème «Le futur de l’emploi et le rôle de l’entrepreneuriat et des TPME», souligne la BAD dans ce même communiqué.

Fal représentera, par ailleurs, la BAD à la retraite du Comité des quinze ministres des Finances de la Commission de l’Union africaine (F15), organisée par le Maroc. Au programme des rencontres avec le secteur privé, elle devrait notamment rencontrer le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Alj, ainsi que le président-directeur général de Casablanca Finance City Authority, Saïd Ibrahimi.

Citée par le communiqué, la vice-présidente de la BAD a mis en avant les relations qu’entretiennent le Maroc et l'institution financière continentale. «Le Royaume est notre premier partenaire avec un important portefeuille d’opérations et de réformes structurantes qui le positionnent en tant que leader dans des domaines comme l’investissement et l’intégration régionale. Ma visite a pour objectif de renforcer encore plus ce partenariat exemplaire», a-t-elle indiqué.

Notons que la BAD intervient au Maroc depuis plus de 50 ans. Ses opérations dans le Royaume couvrent la santé, l’agriculture, l’énergie, l’eau, les transports, le développement humain et le secteur financier, totalisant plus de 12 milliards d’euros de financements.