Le Groupe OCP hautement récompensé par les agences Sustainalytics et Vigeo Eiris

Le Groupe OCP a fait l'objet de deux nouvelles notations par les agences internationales Vigeo Eiris et Sustainalytics, respectivement spécialisées dans l’évaluation de la performance en sustainability et dans l’identification des niveaux de risques ESG (Environnement, Social et Gouvernance) récompensant sa performance Sustainability.