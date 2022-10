© Copyright : DR

Le groupe Outsourcia, opérateur marocain dans les métiers de l’outsourcing et la gestion externalisée de la relation client, annonce le rachat de PhoneAct, leader tunisien des centres de contacts créé en 2006.

L’opération a été réalisée suite à l’entrée dans le capital du Groupe Outsourcia d’un fonds d’investissement géré par la société SPE, et a été partiellement financée via un échange d’actions, permettant à Mehdi Ayed, fondateur de PhoneAct, de devenir un actionnaire de référence dans Outsourcia afin de participer aux côtés de l’équipe de management, à l’émergence d’un groupe maghrébin indépendant dans les métiers de la relation client et de l’outsourcing.

Avec l’acquisition de PhoneAct, employant 900 collaborateurs à Tunis, le groupe Outsourcia diversifie son offre avec l’ajout d’une destination nearshore stratégique dans un secteur de plus en plus concurrentiel et en forte consolidation.

Grâce à cette cinquième opération de croissance externe à l’international réalisée en douze ans, dont deux en France et une à Madagascar, le groupe Outsourcia emploie désormais 3.400 collaborateurs dans cinq pays, le Maroc, la France, Madagascar, le Niger et la Tunisie. Il réalise un chiffre d’affaires consolidé de 442 millions de dirhams.

«Nous cherchions depuis quelques années à nous implanter sur le marché tunisien compte tenu de sa forte compétitivité, de l’expertise de son capital humain dans le marketing relationnel, et de sa complémentarité avec nos autres implantations en Offshore. Le positionnement de PhoneAct dans des secteurs où nous étions moins présents, son rang de leader tunisien, sa forte culture entrepreneuriale et la vision commune avec son fondateur nous ont convaincu de la pertinence de se positionner comme un acteur leader indépendant maghrébin, dans un marché encore largement dominé par des outsourceurs européens», indique Youssef Chraïbi, président du groupe Outsourcia.

«Dans un marché de l'Outsourcing en pleine mutation et en forte consolidation, Phoneact cherchait à s’unir à un acteur solide maghrébin indépendant ayant de fortes ambitions de croissance à l’international. Les valeurs partagées avec les dirigeants, combinée à une stratégie de moyens adaptée avec de fortes synergies opérationnelles et commerciales devraient permettre au nouveau groupe de se hisser à la place de n°1 du marché du Midmarket», indique Mehdi Ayed, fondateur de PhoneAct, et désormais associé du groupe Outsourcia.

«Nous sommes ravis de participer, via l'augmentation de capital annoncée en mai dernier, à un projet stratégique pour le groupe Outsourcia, qui lui donnera une nouvelle dimension en l'associant à une référence du secteur dans la région, permettant ainsi de proposer une offre toujours plus complète et compétitive aux clients existants et futurs», ajoute Tarek Lababidi, principal au sein de la société SPE Capital.