La société de capital-investissement axée sur l'Afrique et le Moyen-Orient, SPE Capital, a annoncé ce mercredi 18 mai 2022, la signature d’un accord pour un investissement en capital d’environ 330 millions de dirhams pour l’acquisition, au travers de son fonds SPE AIF I, d’une participation majoritaire dans le groupe marocain Outsourcia.

Dans le cadre de ce partenariat avec Outsourcia, SPE Capital prendra le relais d’AfricInvest, lequel aura accompagné le développement de la société depuis 2016 et contribué, tant sur le plan financier que stratégique, à la construction du groupe actuel.

SPE Capital accompagnera son dirigeant et fondateur, Youssef Chraïbi, ainsi que l’ensemble de l’équipe de management du groupe dans l’accélération de sa croissance organique et externe, avec pour objectif l’amélioration continue de son offre et le renforcement de sa présence internationale, souligne un communiqué conjoint d’Outsourcia et SPE Capital.

«Nous sommes très fiers de ce partenariat ambitieux avec Youssef Chraïbi et son équipe de management, dont l’expertise reconnue dans les métiers de l’outsourcing ont permis à la société de connaître une trajectoire de croissance remarquable, et ce, dans un secteur porteur, répondant aux besoins accrus d’externalisation de nombreuses fonctions, mais également aux enjeux de l’accès à l’emploi sur le continent», a déclaré à cette occasion, Stéphane Heuzé, managing partner chez SPE Capital.

Fondé en 2003, Outsourcia est un acteur indépendant spécialisé dans la gestion de la relation client à distance, des métiers de back office (BPO) et du médical outsourcing (rédaction de comptes rendus médicaux), répondant aux besoins de clients internationaux.