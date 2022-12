© Copyright : DR

Kiosque360. Le groupe minier panafricain acquiert des actifs stratégiques au Sénégal, au Mali et en Guinée. Le montant global de l’opération s’élève à environ 280 millions de dollars. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Managem vient de signer un accord avec la compagnie minière canadienne IAMGOLD Corporation pour des prises de participation stratégiques dans trois pays africains (Sénégal, Mali et Guinée).

Ces opérations stratégiques sont relatives à l’acquisition des participations de IAMGOLD, qui s’élèvent à 90% dans la société portant le projet aurifère Boto (Sénégal). Quant à la participation restante (10%), elle continuera à être détenue par l’État sénégalais. Il s’agit aussi pour Managem de prendre le contrôle de l’ensemble des actifs de IAMGOLD à Diakha-Siribaya (Mali), Boto Ouest, Daorala et Senala-Ouest (Sénégal) et Karita (Guinée). La troisième transaction concerne les parts de IAMGOLD dans la joint-venture Senala (Sénégal).

«Nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord avec IAMGOLD portant sur les Actifs Bambouk. Cette transaction enrichira notre portefeuille d’actifs déjà solide, renforcera notre rôle de leader régional dans l’activité or en Afrique et consolidera notre position de top-performer au sein de l’industrie minière africaine», affirme Imad Toumi, PDG de Managem, cité par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 22 décembre.

L’acquisition porte sur trois gisements contigus et un potentiel de croissance important dans trois pays voisins, situés dans la très prolifique faille géologique «Senegalo-Malienne Shear Zone» (SMSZ). Le potentiel de production à court-terme du projet aurifère Boto se caractérise par une réserve de 1,6 million d’onces d’or (50 tonnes) et un total de ressources, pour les Actifs Bambouk, supérieur à 5 millions d’onces (155 tonnes). L’acquisition de l’ensemble des Actifs Bambouk (valeur des actions et des créances de comptes courants cédés) donnera lieu au paiement d’un prix global de l’ordre de 280 millions de dollars, comprenant un différé de paiement de 30 millions de dollars qui devra être versé dans un délai maximum de six mois après la réalisation définitive de la transaction.

L’aboutissement de cette opération est soumise à l’obtention des autorisations des autorités gouvernementales en charge des mines du Sénégal, du Mali et de la Guinée ainsi qu’à la satisfaction des conditions de closing usuelles. Sprott Capital Partners agit en qualité de conseil financier et Naciri & Associés-Allen & Overy en qualité de conseil juridique du groupe Managem, en sa qualité d’acquéreur. BMO Capital Markets agit à titre de conseil financier et Fasken Martineau Dumoulin LLP à titre de conseil juridique de IAMGOLD, en sa qualité de vendeur.