© Copyright : DR

Kiosque360. Le groupe Afriquia acquière la filiale mauritanienne du groupe français TotalEnergies. Le montant de la transaction s’élève à 185 millions de dollar. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Le groupe Afriquia, fleuron de la holding Akwa, prend pied en Mauritanie. Le groupe marocain spécialisé dans la distribution des hydrocarbures vient d’acquérir la filiale mauritanienne du groupe français TotalEnergies. «Le montant de la transaction devrait s’élever à 185 millions de dollars et devrait permettre à la compagnie marocaine de fortifier sa présence sur le continent», indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 31 octobre, citant des sources médiatiques mauritaniennes. Pour la partie mauritanienne, cette opération «entre dans le cadre de la nouvelle politique énergétique du pays qui se cherche de solides partenaires», précise une autre source locale.

Le directeur régional de la filiale mauritanienne de TotalEnergies a ainsi informé les employés de la compagnie, le 25 octobre, de l’opération de vente, indique le quotidien. Citant des sources concordantes au sein de TotalEnergies, le site d’information Financial Afrik a confirmé que l’offre du groupe marocain a été acceptée, ajoutant que «la signature de l’acquisition aurait lieu la semaine prochaine».

Depuis la signature de l’accord de principe de l’acquisition, «l’entreprise à Nouakchott a commencé à transférer des compétences à Afriquia», ajoute la parution. Une passation de pouvoir qui durerait, selon la même source, plusieurs semaines.

TotalEnergies opère en Mauritanie dans le domaine de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz, depuis 1999. Elle dispose de 40 points de vente à travers le pays. Dans le même ordre d’idées, Afriquia Gaz envisagerait également d’acquérir des actifs gaziers détenus en Mauritanie par TotalEnergies. «Les détails relatifs au coût global de la transaction et les actifs ciblés n’ont pas encore été divulgués, mais ces derniers pourraient concerner des intérêts aussi bien dans le segment amont que aval», indique le site Ecofin, précisant que la major pétrolière française opère dans les blocs d’exploration C15 et C31 sur lesquels elle détient une participation de 90 %.

Par ailleurs, Afriquia a vu ses revenus grimper de 51,5 % à fin juin 2022 par rapport à la même période de l’année précédente. Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation de 87 % des prix du gaz de pétrole liquéfié, précise Les Inspirations Eco.