Kiosque360. Ces crédits supplémentaires ont pour objectif de financer les efforts du gouvernement visant à couvrir les charges de la Caisse de compensation et protéger le pouvoir d’achat. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le Conseil de gouvernement de ce jeudi 6 octobre a adopté un nouveau texte pour renflouer les comptes destinés à faire face à la flambée des prix et son impact sur les institutions publiques et le pouvoir d’achat.

Dans les détails, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc, l’Exécutif a validé un décret portant sur l’ouverture de crédits additionnels au budget général, présenté par Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des finances, chargé du budget.

Cette rallonge intervient dans un contexte international mouvementé en raison des répercussions persistantes de la pandémie de la Covid-19 et de la hausse des prix, et «compte tenu de l’urgence de prendre les mesures nécessaires et rapides pour faire face à cette situation et limiter son impact sur les institutions étatiques», lit-on. Le montant de ce crédit supplémentaire est de 12 milliards de dirhams.

C’est la deuxième fois en l’espace d’un trimestre que le gouvernement prend une décision similaire. En juin dernier, le gouvernement a ouvert une ligne de 16 milliards de dirhams. Ce projet avait également pour objectif de protéger le pouvoir d’achat à travers le maintien des prix de vente locaux concernant le gaz butane ainsi que pour assurer la stabilité des prix du sucre. Ceci, en couvrant les frais de la Caisse de compensation.

Là encore, «les responsables ont affirmé que ces crédits supplémentaires ont pour objectif de financer les efforts du gouvernement visant à protéger le pouvoir d’achat des citoyens, ce qui a conduit à l’augmentation conséquente des dépenses de compensation par rapport aux crédits ouverts dans le cadre de la loi de Finances de 2022».

Le gouvernement aura déjà mobilisé 28 milliards de dirhams supplémentaires depuis juin dernier. Les responsables n’ont pas encore communiqué sur la source des financements supplémentaires.