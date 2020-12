© Copyright : DR

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (COMADER) ont décidé de mettre en place un protocole de coopération transverse à l’ensemble des filières agricoles, pour accompagner les jeunes entrepreneurs agricoles.

Ce protocole a été annoncé à l'occasion d'un webinaire organisé par le CAM autour de la thématique de l’entrepreneuriat des jeunes dans le domaine agricole et le milieu rural, indique le groupe dans un communiqué.

Tenu sous la présidence de Tariq Sijilmassi, président du directoire du CAM et Mohamed Alamouri, président de la COMADER, le webinaire a réuni notamment des représentants du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF) et le directeur général de l’Agence pour le développement agricole (ADA), précise la même source.

Il a également été décidé à cette occasion de créer une cellule spéciale pour le traitement des éventuelles réclamations entrant dans le cadre du programme Al Moustatmir Al Qaraoui (AMAQ) et donnant la main aux interprofessions pour faire la revue des dossiers concernés (moins de 10%), sachant que 90% des dossiers AMAQ reçus par la banque sont traités et aboutissent au financement nécessaire dans les meilleurs délais, fait savoir le communiqué.

Les participants au webinaire ont ainsi discuté des moyens à mettre conjointement en œuvre pour apporter une contribution significative à la question de l’employabilité des jeunes dans le secteur agricole, la promotion de l’entrepreneuriat dans le monde rural et la création d’emplois.

Le webinaire a été aussi l'occasion de revenir sur les grandes lignes de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030 notamment son volet relatif à l’élément humain et à la classe moyenne rurale et de présenter le dispositif du CAM au profit des jeunes porteurs de projets dans le milieu rural et son offre d’accompagnement de Génération Green à destination de cette cible.

Plusieurs corollaires au sujet, de nature à encourager l’entrepreneuriat des jeunes, ont été mis en exergue notamment la problématique de la transmission intergénérationnelle des exploitations agricoles, le développement des entreprises de services à l’agriculture tant au niveau de l’amont que de l’aval et l’utilisation du digital pour servir au mieux le secteur agricole via les e-services et le e-learning.

Les intervenants ont loué les efforts continus du CAM pour la promotion et l’encouragement, non seulement des jeunes mais aussi de la femme rurale, en particulier, à travers l’accompagnement des coopératives marocaines.

Dans ce contexte, l'accent a été mis également sur l'opération de Melkisation des terres collectives qui ouvrira un champ potentiel énorme pour les jeunes. Ils se sont également accordés à dire qu’il fallait établir des cartographies régionales détaillées et des listes des métiers porteurs et secteurs les plus opportuns par région afin d’orienter les jeunes vers des investissements viables et pérennes tout en œuvrant pour le développement d’un climat d’affaires propice, notamment au niveau de la commercialisation.

En effet, plusieurs filières s’avèrent pouvoir être fortement inclusives pour les jeunes et contribuer grandement à la naissance de la classe moyenne rurale à l’instar de l’arganier, de la filière apicole et de la filière bio, ajoute le communiqué, notant que plusieurs idées novatrices ont également été proposées telles que la création d’oasis pilotes, alliant cultures de dattes et produits bio au tourisme rural.

De manière générale, les participants ont insisté sur la priorité qui doit être donnée à la production nationale, mettant en garde contre les importations subventionnées, qui viennent détruire de la valeur au niveau des filières agricoles marocaines. A ce titre, ils ont préconisé une politique sélective permettant d'assurer la sécurité alimentaire, qui n'est pas synonyme d'autosuffisance de la production.

Sur le volet des exportations, plusieurs représentants des filières ont insisté sur la nécessité d'un soutien logistique et financier pour élargir les marchés cibles, notamment en Afrique.