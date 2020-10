© Copyright : DR

La convention signée entre les trois parties porte sur l’appui des groupements d’intérêts économiques (GIE) de producteurs de dattes. Objectif: renforcer la commercialisation des dattes de Zagora et permettre leur promotion sur les plans national et international.

«L’Association marocaine des exportateurs (Asmex), la Giz (coopération allemande) et Swiss Import Promotion Programme (Sippo) viennent au chevet des producteurs de dattes de la région de Zagora. Les trois partenaires mettent en effet à la disposition des producteurs tous leurs moyens techniques et leurs réseaux, leur assurant un accompagnement global pour le renforcement de leurs capacités de gestion et de commercialisation aux niveaux national et international», indique un communiqué de l’Asmex.

L’objectif final, selon la même source, est d’augmenter la performance économique des GIE et la commercialisation des dattes de la province à travers les circuits modernes de distribution au Maroc et à l’étranger.

L’accompagnement qui sera assuré par l’Asmex et ses partenaires, la Giz et Sippo se décline sous forme de formations et de coaching sur la gestion et la commercialisation. Il comprend la facilitation et le renforcement des liens d’affaires avec des acheteurs de la grande distribution au niveau national, ainsi qu'une sensibilisation aux spécificités des marchés internationaux en termes de commercialisation et d’exportation.

Les GIE seront aussi préparés et conseillés pour la participation aux foires internationales et profiteront de la facilitation des liens d’affaires avec des acheteurs au niveau international.

«Ce partenariat avec la Giz et Sippo est très prometteur et s’inscrit parfaitement dans la stratégie de l’Asmex pour le développement et la valorisation de l’offre exportable nationale. Nous agirons ainsi en amont, aux côtés des GIE et de leurs membres pour leur faciliter l’accès à un réseau considérable de partenaires commerciaux potentiels à travers nos membres et nos partenaires publics et privés nationaux et internationaux», souligne Hassan Sentissi Idrissi, président de l’Asmex, cité par le communiqué.

A noter que la province de Zagora est connue pour la qualité et la diversité de sa production de dattes qui a atteint environ 63.000 tonnes en 2019 (Khalte, Jihal, Boufgous, Bouskri, Bousthami…). La commercialisation dans les grands centres de consommation, les circuits modernes de distribution et l’exportation représentent d’intéressantes opportunités à développer pour permettre d’atteindre le plein potentiel de la chaîne de valeur.