Un nouveau dispositif de contrôle des produits industriels à l’importation sera mis en place par l’Asmex, pour permettre une vérification minutieuse, suivant des normes internationales. Détails de cette réforme, présentée par les parties concernées lors d’un débat à Casablanca.

L’Asmex et le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, en partenariat avec la Banque centrale populaire, ont présenté à Casablanca, lors d’un débat tenu sous le thème “Nouveau système de contrôle à l’importation des produits industriels”, les éléments d'information pour les opérateurs économiques marocains.



Efficace et rapide. Cette réforme permettra de disposer d’un contrôle sur une liste de produits importés en respectant les normes internationales, ainsi le temps de traitement des demandes des importations sera nettement réduit.



Les trois sociétés privées Applus Fomento, Bureau Veritas ou TÜV Rheiland, seront chargées de rédiger des certificats de conformité pour toute importation de produits industriels, à partir du 1er février 2020.



D’une autre part, les procédures à l’importation continueront à être opérées à partir de la plateforme Portnet.

Les importateurs de produits contrôlés à l’origine devront obligatoirement préciser, lors du dépôt de leur dossier d’importation au niveau de la plateforme Portnet, l’organisme qui leur aura délivré le certificat de conformité.

“Ce système, qui bénéficiera à la fois aux consommateurs, aux opérateurs économiques, aux laboratoires et centres techniques industriels ainsi qu’à l’administration, permettra également de mettre en garde les consommateurs contre les produits dangereux, d’améliorer le suivi des produits importés, de développer l’infrastructure marocaine de contrôle et de créer des opportunités de partenariats avec des sociétés d’inspection en vue d’améliorer la qualité du contrôle lors des exportations”, a déclaré Mohamed Benjelloun, directeur de la protection du consommateur, de la surveillance du marché et de la qualité au sein du Ministère de l’Industrie.

Rappelons que la refonte a été entamée par le ministère en 2017, à travers la dématérialisation du contrôle à l’import et l’amélioration des process, afin mettre en place un nouveau dispositif moderne et plus efficace.