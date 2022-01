© Copyright : Hassan Baayou - MAP

Othman El Ferdaous vient de rejoindre ABA Technology où il épaulera les co-fondateurs, Mohamed Benouda et Yassine Abouch, en tant que vice-président chargé de la croissance et du développement des partenariats stratégiques.

Othman El Ferdaous, ancien secrétaire d’Etat chargé de l’investissement de 2017 à 2019, et ancien ministre de la Culture de 2020 à 2021, rejoint le groupe ABA Technology, indique ce lundi 31 janvier 2022 un communiqué du groupe technologique basé à Casablanca.

Othman El Ferdouas, 43 ans, qui est passé par l'Ecole nationale d'administration et est diplômé de l'Institut des études politiques et de l'école de management Audencia de Nantes en France, rejoint ABA Technology en tant que vice-président chargé de la croissance et du développement des partenariats stratégiques.

Le communiqué rappelle que Othman El Ferdaous a contribué à des projets structurants comme le plan d'accélération industrielle et la structuration de l'Agence du développement digital (ADD), au ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique.

Spécialisé dans l'électronique, l’internet des objets et le numérique, présent en France, en Espagne et en Chine, le groupe ABA Technology a réalisé un chiffre d'affaires de 230 millions de dirhams en 2021 avec près de 850 collaborateurs, dont une centaine d'ingénieurs R&D, précise la même source.

«S'inscrivant dans l'orientation nationale de souveraineté industrielle et d'intégration locale de la valeur à travers la substitution à l'import, le groupe s'est distingué par des solutions sectorielles intégrées en Health tech, Sustainable Cities et Industry 4.0», souligne le groupe.