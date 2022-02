© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadik, a lancé une série de projets aquacoles à Dakhla. Parmi eux, 56 fermes aquacoles d’un coût de 27,26 millions de dirhams. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadik, a donné le coup d’envoi de plusieurs projets aquacoles à Dakhla, dont 56 fermes spécialisées dans les algues et les coquillages au profit des jeunes pour un coût total de 27,26 millions de dirhams, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 10 février.

Dans le détail, il s'agit de 25 unités de projets d’algoculture, étendues sur une superficie de 50 ha. Pour ces projets portés par de jeunes entrepreneurs, il est question d’un appui financier de près de 12,49 millions de dirhams et de la création de 125 emplois.

Le ministre a également lancé 31 projets de jeunes entrepreneurs spécialisés dans les coquillages et faisant partie du programme d’installation de 75 fermes (150 ha). Dotés d’une enveloppe de 15,26 millions de dirhams, ces projets visent une production de 1.500 tonnes d’huîtres et de moules et la création de 382 emplois.

A l’occasion du lancement de ces projets, Mohamed Sadik a visité un projet intégré composé d’une écloserie et d’une nurserie de palourde européenne au niveau de la zone conchylicole de Boutalha. D’un investissement de 80 millions de dirhams, ce projet a créé 40 emplois directs. Il ambitionne une production de 80 millions de naissains de palourdes par an et 1.000 tonnes de palourdes par an, précise le journal.

La circonscription maritime de Dakhla est riche, comme le rappelle le quotidien. Elle se compose de six sites de pêche équipés par des halles au poisson, deux ports de pêche fonctionnels et un troisième en cours de construction, 100 unités de congélation, de traitement et de valorisation des produits de la pêche et 25 fermes aquacoles, en plus des 3.272 barques, 75 senneurs, 108 palangriers et 30 navires chalutiers pélagiques enregistrés.