VidéoPour sa deuxième édition, la caravane de l’entrepreneuriat sillonnera à nouveau la région de Marrakech-Safi pour promouvoir l’acte d’entreprendre dans les différentes provinces. Objectif: raviver la fibre entrepreneuriale, en particulier auprès de la gent féminine.

Un véhicule, aménagé en espace d’accompagnement de jeunes désireux d’entreprendre, parcourra la région de Marrakech-Safi pendant 30 jours à compter d'aujourd'hui, lundi 26 décembre 2022.

Cette deuxième édition de la caravane d’entrepreneuriat, dont le coup d’envoi a été donné par le wali de Marrakech-Safi, a pour finalité de ranimer la fibre entrepreneuriale auprès des jeunes de la région. «L’idée est d’aller au plus proche des populations, surtout dans les communes rurales, afin de les conseiller sur l’ensemble du dispositif non financier et financier», fait valoir Mohamed Amine Sabibi, fraîchement nommé directeur par intérim du Centre Régional d'investissement (CRI) de Marrakech-Safi.

Adressée à une tranche d’âge comprise entre 21 et 35 ans, la campagne cible les jeunes issus du milieu rural. «L’un des ateliers phares est celui dénommé Get Ahead, spécialement conçu pour l’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin», précise Hicham Kasbaoui, directeur régional de l’ANAPEC.

En 2021, la caravane de l’entrepreneuriat a visité 28 communes rurales. Pour cette deuxième édition, l’accent est mis sur l’entrepreneuriat féminin à travers le dispositif (Get Ahead) visant à promouvoir l’égalité homme-femme dans le lancement d’activités génératrices de revenus et d’emplois.

Destiné à encourager la gent féminine, le mécanisme d’accompagnement comprend une offre qui va du conseil au financement des projets.