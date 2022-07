© Copyright : DR

Kiosque360. En marge du festival Timitar organisé les 15 et 16 juillet, une délégation officielle présidée par Aziz Akhannouch a inauguré le téléphérique d’Agadir et lancé le projet du Grand Théâtre d’Agadir. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Plusieurs projets touristiques phares ont été lancés à Agadir. En effet, en marge du festival Timitar organisé les 15 et 16 juillet, une délégation officielle présidée par Aziz Akhannouch, président du Conseil communal, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et Solidaire, et Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a inauguré le téléphérique d’Agadir, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 18 juillet.

D’un investissement de 40 millions de dirhams, la première ligne du téléphérique d’Agadir relie la station de départ à «la Kasbah d’Agadir Oufella». La seconde ligne est fixée à l’horizon 2024, et ce dans le cadre de la deuxième tranche du projet. Elle reliera Agadir Oufella au parc d’attractions «Danialand», qui sera le plus grand parc aquatique d’Afrique, précise le journal en soulignant qu’à terme, ce projet génèrera 1.000 emplois directs.

Autre projet culturel majeur: le Grand Théâtre d’Agadir. Ses travaux viennent d’être lancés. Doté de 250 millions de dirhams, ce projet s’inscrit dans le cadre du PDU d’Agadir (2020-2024), lancé par SM le Roi Mohammed VI, pour une enveloppe budgétaire de 5,991 milliards de dirhams. S’étalant sur une superficie de 11.600 m2, le Grand Théâtre d’Agadir abritera des salles de spectacle et de théâtre, un village d’artistes et des espaces logistiques et d’accueil.

Sur place, la délégation a également pris connaissance de l’état d’avancement des travaux de restauration et de réhabilitation de la Kasbah d’Agadir Oufella, qui s’inscrit également dans le cadre du programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024). L’intérieur de ce site historique étant encore en chantier pour plusieurs mois, les visiteurs ont accès, pour le moment, à l’extérieur des remparts dont les travaux sont quasi-achevés.