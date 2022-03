© Copyright : DR

Kiosque360. Deux projets valorisant les produits du terroir ont été inaugurés, mardi 15 mars, à la commune d’Asni relevant de la province d’Al Haouz, par le ministre Mohammed Sadiki. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Lors d’une visite dans la commune d’Asni relevant de la province d’Al Haouz, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a inauguré deux projets visant la valorisation des produits du terroir, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 17 mars, précisant que ces projets s’inscrivent dans le cadre d’un programme global d’agriculture solidaire programmé au niveau de la province d’Al Haouz dans le cadre de la Stratégie Génération Green 2020-2030.

Le premier projet concerne une unité d’exposition et de commercialisation des produits du terroir. Doté d’un investissement de 2 millions de dirhams, cette plateforme étendue sur 2.000 m2, dont 600 m2 couverts, bénéfice à un Groupement d’intérêt économique (GIE) (21 coopératives soit 1.462 adhérents). D’après une déclaration de Mustapha Aziam, Président du Groupement d’intérêt économique (GIE) d’Al Haouz à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, cette unité «permettra de générer un revenu additionnel aux coopératives bénéficiaires d’environ 4,8 millions de dirhams par an».

Le second projet? Une unité frigorifique de valorisation du pommier de 3.000 m2 et d’une capacité de stockage de 1.500 tonnes. D’un coût de 24,5 millions de dirhams, «cette unité permettra à quelque 3.500 producteurs de pommes dans la province de mieux valoriser leur production à travers une gestion optimisée de la commercialisation de manière à tirer profit de l’évolution positive des prix en dehors de la période de récolte, pour un gain qui peut atteindre 3 à 4 DH/kg», a expliqué Id Adi Mohamed, président de la coopérative Issaf Noudrar, coopérative bénéficiaire du projet. Ce projet créera également 9.700 journées de travail par an.