Kiosque360. L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) s’apprête à lancer 260 projets, dont 24 dans la région de Souss-Massa: quatre projets d’algoculture et 20 projets de conchyliculture. Les détails.

260 projets vont être lancés par l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA), dont 24 au cœur du deuxième pôle aquacole à l’échelle nationale, à savoir la région de Souss-Massa, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 9 novembre. Dans le détail, ce sont quatre projets d’algoculture et 20 projets de conchyliculture retenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’aménagement aquacole de la région.

Parmi ces projets, une ferme mytilicole, d’une superficie totale de 176 hectares et d’une capacité de production de 8 mille tonnes par an, située à Imi Ouaddar et portée par un groupe d’investisseurs maroco-espagnols. Ceci pour un montant de 150 millions d’euros, avec la création de 250 emplois directs. En cours de lancement jusqu’à début 2021, 11 autres projets visent, quant à eux, une production de 13.000 tonnes d’ici 2023, et ce pour un investissement total de 248 millions de dirhams et la création de 319 emplois directs.

Pour sa part, le Conseil de la région mobilise une enveloppe de 20 millions de dirhams, comme le dévoile le journal, précisant que cette somme s’ajoute aux 12 millions de dirhams programmés par le département de la pêche maritime (DPM) dans le cadre de l’appui sectoriel pour le soutien des projets portés par les jeunes entrepreneurs et des coopératives de pêcheurs. Les investisseurs bénéficient, pour la région Souss-Massa, d’un appui à hauteur de 20% du montant de l’investissement pour l’implémentation de plateformes de conditionnement et d’expédition des produits aquacoles, comme le révèle, dans une interview complémentaire au focus réalisé par le quotidien, Mohamed Amine Mansouri, chef de service des études à l’ANDA.