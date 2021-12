L’ANAPEC adopte son plan d’action 2022 visant l’employabilité de plus de 35.000 jeunes

Une agence de l'Anapec.

L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) a tenu ce mercredi 29 décembre 2021 son conseil d’administration, approuvant un plan d’action ambitieux pour 2022 visant l’amélioration de l'employabilité de plus 35.000 jeunes et la contribution à la création de 2.600 petites entreprises.

En ouvrant les travaux du conseil d’administration au titre de la 2e session de 2021 de l’ANAPEC, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entrepris, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a appelé cet établissement -qui est sous la tutelle de son département- à «incorporer dans le prochain plan d’action de développement des programmes novateurs en phase avec les recommandations du nouveau modèle de développement». C’est le premier conseil d’administration de l’ANAPEC que préside Younes sekkouri depuis sa nomination le 7 octobre 2021 dans le gouvernement de Aziz Akhannouch. Selon un communiqué dont Le360 a une copie, l’adaptation des programmes de l’ANAPEC doit se réaliser à travers notamment «une refonte des programmes existants pour prendre en compte les nouvelles réalités économiques relatives à chaque secteur d’activité». Vidéo. Younes Sekkouri lance un ambitieux programme de 250.000 emplois en deux ans dédiés aux jeunes Le ministre a estimé à cet égard que «cette approche sectorielle doit pouvoir interagir avec les besoins en croissance et les défis en matière de préservation d’emplois dans les différents secteurs et régions». Ainsi le Plan d’Action 2022 de l’ANAPEC prévoit «un accompagnement de la croissance économique par la satisfaction des besoins en compétences des secteurs, des entreprises et des investisseurs». De ce fait, l’ANAPEC envisage, selon le communiqué, de réaliser en 2022 les objectifs liés à l’insertion économique de plus de 120.000 chercheurs d’emploi, à l’amélioration de l’employabilité de plus de 35.000 jeunes, à l’accompagnement de 6.500 projets d’entrepreneuriat et à la contribution à la création de 2.600 TPE/AGR. L’agence promet aussi de faire «bénéficier 150.000 chercheurs d’emploi des prestations de conseil et de recherche d’emploi ainsi que de positionner plus de 100 .00 chercheurs d’emploi par rapport à un emploi métier».

Par Mohamed Chakir Alaoui