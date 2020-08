© Copyright : DR

L’activité portuaire ne semble pas être affectée par la pandémie Covid-19. A fin juillet 2020, elle affiche une croissance de 6,3% comparativement à la même période de l’année dernière. Les indicateurs dévoilés par l’Agence Nationale des Ports (ANP) révèlent que le volume global du trafic transitant par les ports est de 54,7 millions de tonnes, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 13 août.

Pour le seul mois de juillet, cette activité a atteint 7,3 millions de tonnes, enregistrant un léger recul (0,8%) par rapport au mois de juillet 2019. Il s’avère que les ports de Mohammedia, Casablanca et Jorf Lasfar ont assuré le transit de 43 millions de tonnes, soit près de 78,6% du trafic des ports gérés par l’ANP. Dans le détail, le port de Casablanca concentre environ 32,5% du trafic global à fin juillet 2020, comptabilisant à ce titre le transit de 17,8 millions de tonnes sur cette période. Par rapport aux sept premiers mois de l’année dernière, le port de Casablanca est en quasi-stagnation (+0,8%). Celle-ci est attribué d’une part à la forte hausse des importations de céréales (+36,8%) et d'aliments de bétails (+24,3%) et, d’autre part, à la baisse du trafic des conteneurs en tonnage (-8,1%), des produits sidérurgiques (-21,6%) et des exportations de sel (- 90,3%).

Pour sa part, le port de Jorf Lasfar affiche un volume de 22,6 millions de tonnes à fin juillet 2020. «Le port de Jorf Lasfar confirme sa première place avec une quote-part de 41,3% du trafic global. Par rapport à la même période de l’année précédente, ce port a enregistré une hausse de 9,9%, due principalement au fort rebond des exportations d'engrais (+43,2%), des importations de céréales (+55%), d’ammoniac (+29%) et de soufre (+20,8%)», précise l’ANP.

Pour ce qui est du port de Safi, il compte un volume d’environ 4,8 millions de tonnes, soit une augmentation de 25,4% par rapport à la même période de l’année 2019. Cette croissance est due notamment au fort rebond des importations de charbon (+353,4%) et de céréales (75,5%) et des exportations de phosphates (+53,4%) et de gypse (+27,3%).

Le port d’Agadir affiche, quant à lui, un volume de 3,6 millions de tonnes à fin juillet 2020. Sur cette période, il est en augmentation de 14,1%. Une augmentation attribuée essentiellement à la hausse des importations de céréales (+60,7%) et des exportations de clinker (+39,7%).

Concernant le port de Nador, il a atteint environ 2 millions de tonnes à fin juillet 2020, enregistrant une hausse d’activité de 9,6%. Cette progression résulte particulièrement de la hausse des importations de céréales (+241,7%) et de charbon & coke (+29,7%).