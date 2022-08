© Copyright : DR

Kiosque360. Une étude a été récemment lancée pour l’élaboration de ce plan au niveau des milieux urbain et rural de la région Marrakech-Safi. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Le département de l’Habitat et de la Politique de la ville, à travers la Direction régionale de l’Habitat et de la politique de la ville de Marrakech-Safi, met sur les rails un plan régional de l’habitat, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 2 août.

Le quotidien rapporte ainsi qu’une étude vient d’être lancée pour l’élaboration dudit plan au niveau des milieux urbain et rural de la région Marrakech-Safi. Il s’agit essentiellement d’établir «une vision stratégique concertée d’intervention en matière d’habitat, adaptée au contexte de la région étudiée incluant les principales provinces/préfectures dans les milieux urbain et rural», note-t-on.

La vision doit être déclinée en actions concrètes d’intervention, suivant une programmation et un plan d’action à l’horizon 2032. «Parc logement, habitat insalubre, enclavement et désenclavement des extensions urbaines, marché immobilier, demande en habitat, foncier mobilisable… Autant de données qui devront être intégrées dans la réalisation de ce plan régional», poursuit Aujourd’hui Le Maroc.

Ce plan devra constituer une base pour quantifier et qualifier les besoins et les attentes de la région en matière d’habitat et dont les documents devront en tenir compte afin de bien jouer leur rôle du cadrage de l’aménagement et de ciblage des besoins en habitat, en assurant une adéquation entre l’offre urbanistique en habitat et la demande.

«Le plan régional de l’habitat est un document de planification stratégique qui permet de territorialiser la politique de programmation en matière d’habitat à l’échelle régionale sur une durée de 10 ans, en tenant compte des documents et plans d’aménagement et d’urbanisme déjà mis en place (SRAT, SDAU, PA…)».

Au niveau stratégique, le plan envisagé permet entre autres de disposer d’une visibilité sur la situation du marché de l’habitat dans la région et d’adapter l’offre à la demande tout en tenant compte des dynamiques locales et de la pression sur les marchés foncier et immobilier.

«Dans cette perspective, ce plan devra prendre en compte les enjeux liés au développement économique et à l’exigence d’égalité et de cohésion sociale du territoire, notamment en renforçant la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et divisée de l’offre de logement au niveau régional».

Le plan permettra également d’atteindre des objectifs opérationnels comme celui d’étudier l’évolution de l’habitat dans la région en termes de production annuelle, de déficit, de caractéristiques du parc logement ou encore de logements vacants. Il est aussi question de définir la demande des ménages urbains et ruraux en matière d’habitat par typologie et capacité financière et de recenser les réserves foncières disponibles ou à mobiliser pour la concrétisation des projets d’habitat.