La crise en Ukraine fait l'affaire des producteurs de phosphates et d’engrais africains

Le siège du groupe OCP à Casablanca.

© Copyright : DR

Les prix du phosphate et des engrais sont au plus haut et devraient encore poursuivre leur trend haussier suite à la décision des autorités russes de suspendre les exportations du pays. Une aubaine pour les grands producteurs dont notamment le leader mondial du secteur, le marocain OCP.

Par Moussa Diop