Kiosque360. Afin de soutenir les secteurs de l’économie nationale souffrant des impacts de la pandémie, la CNSS a décidé de prolonger l’indemnité forfaitaire au profit de certains secteurs. Les détails.

La Caisse nationale de sécurité sociale ( CNSS) vient de procéder à l’ouverture des déclarations pour le mois de juin aux secteurs concernés par l’indemnité forfaitaire, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi 9 juillet. Le quotidien explique que la démarche de la CNSS s’adresse aux propriétaire des crèches privées, aux exploitants des salles de sport privées, aux opérateurs du secteur des industries culturelles et créatives, ainsi qu’aux opérateurs du secteur du tourisme (agences de voyages agréées, transporteurs touristiques agréés, établissements d’hébergement classés, sociétés d’intérim ayant un contrat avec les opérateurs des sous-secteurs liés au tourisme et guides touristiques déclarés à la CNSS).

La caisse porte ainsi à leur connaissance que l’indemnité forfaitaire, financée par le Fonds spécial de gestion de la pandémie de Covid-19, a été prorogée au 30 juin 2021. «Les acteurs des secteurs précités, qui souhaitent que leurs travailleurs bénéficient de l’indemnité forfaitaire pour le mois de juin 2021, doivent les déclarer via le portail covid19.cnss à partir du jeudi 8 juillet jusqu’au 3 août 2021. Les personnes déclarées sur le portail avant le 11 juillet 2021 percevront l’indemnité forfaitaire à partir du 15 juillet 2021», précise-t-on auprèsde la CNSS. Cependant, les employés déclarés après cette date recevront l’indemnité forfaitaire à partir du 10 août 2021.

«La CNSS invite les affiliés concernés à procéder à la déclaration de leur personnel avant le dimanche 11 juillet sur le portail susmentionné, opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et ce afin de permettre à leurs employés de bénéficier du paiement de l’indemnité à partir du 15 juillet», souligne Aujourd’hui Le Maroc.

Force est de préciser que pour bénéficier des mesures d’aide exceptionnelles, les opérateurs qui se trouvent en difficulté suite à la pandémie du coronavirus au sens du décret-loi 2.20.605, doivent maintenir une partie de leurs salariés et stagiaires déclarés à la CNSS au titre du mois de février 2020, soit 80% pour les établissements qui emploient moins de 10 personnes, 90% pour les établissements qui emploient entre 10 et 50 personnes et 95% pour les établissements qui emploient plus que 50 personnes.