La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) change son identité visuelle, un nouveau logo plus «direct» sera adopté à partir du mardi 20 décembre 2022 pour fêter les 75 ans de la Confédération.

Porte-étendard des entreprises du secteur privé au Maroc, la CGEM adopte, à partir de demain, mardi 20 décembre, une nouvelle identité visuelle, qui vient marquer ses 75 ans d'existence.

La nouvelle version du logo, qui a été présentée lors du conseil d’administration du 9 novembre 2022, se veut ainsi plus directe avec la mention «Les Entreprises du Maroc», plus dynamique et puissante, avec des formes simples et épurées et un «bleu» plus institutionnel et dans l'air du temps, souligne un communiqué de la Confédération.

«Depuis près de trois années, nous sommes témoins de grandes mutations à l’échelle mondiale. Notre pays n'est pas en reste. Ces perturbations (chaînes de valeur, modes de consommation, inflation...) ont mis en exergue le rôle majeur que joue le secteur privé, en tant que partenaire fort et soutien actif des pouvoirs publics, dans l’anticipation et la gestion de crises, mais aussi dans le déploiement de chantiers socio-économiques stratégiques», a souligné à cette occasion le président de la CGEM, Chakib Alj.

Et d’ajouter: «Le contexte actuel a aussi mis l’accent sur l’importance d’un tissu économique proactif, pragmatique, agile, innovant, inscrivant son activité dans l’inclusion, la responsabilité et la durabilité. C’est donc ce secteur privé et cette CGEM que nous souhaitons promouvoir, notamment à travers le rafraîchissement du logo de la Confédération».